Duas jovens ficaram feridas após um carro capotar dentro do Cemitério Parque Iguaçu, no bairro Cascatinha, em Curitiba, na manhã deste domingo (18). Funcionárias de uma floricultura, elas estavam no local para fazer uma entrega quando o veículo desceu um barranco e capotou.

Uma das mulheres ficou presa no carro e precisou ser retirada pelos bombeiros pelo porta-malas. As duas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Evangélico.

Segundo o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTRAN), a dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. Uma das hipóteses é que o veículo tenha ganhado velocidade durante a descida, fazendo a motorista perder o controle.