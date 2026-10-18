Rafael do Carmo Silva Martins confessou à Polícia Militar ter esfaqueado Vinícius Souza da Silva, de 27 anos, durante uma briga no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande (MS). O suspeito foi localizado enquanto aguardava na fila para receber uma marmita.
O crime foi cometido na noite de sexta-feira (16), e segundo o boletim de ocorrência, a discussão começou após Vinícius acusar Rafael de derrubar seus pertences. Durante o desentendimento, a vítima deu um tapa no rosto do suspeito, que reagiu com uma facada nas costas.
Vinícius foi socorrido e levado à Santa Casa, mas morreu na madrugada de sábado (17). Uma testemunha relatou que tentou separar a briga, mas Rafael atingiu a vítima com uma faca e fugiu levando a arma.
Após buscas, policiais encontraram Rafael na Rua Rio de Janeiro, perto da chamada Geladeira Solidária. Ele confirmou ter dado a facada, mas não soube informar onde descartou a arma. Na delegacia, optou por permanecer em silêncio durante o depoimento à Polícia Civil.
A perícia esteve no local do crime, e câmeras de segurança de um imóvel próximo podem auxiliar nas investigações.
Com informações do Campo Grande News.