Rafael do Carmo Silva Martins confessou à Polícia Militar ter esfaqueado Vinícius Souza da Silva, de 27 anos, durante uma briga no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande (MS). O suspeito foi localizado enquanto aguardava na fila para receber uma marmita.

O crime foi cometido na noite de sexta-feira (16), e segundo o boletim de ocorrência, a discussão começou após Vinícius acusar Rafael de derrubar seus pertences. Durante o desentendimento, a vítima deu um tapa no rosto do suspeito, que reagiu com uma facada nas costas.

Vinícius foi socorrido e levado à Santa Casa, mas morreu na madrugada de sábado (17). Uma testemunha relatou que tentou separar a briga, mas Rafael atingiu a vítima com uma faca e fugiu levando a arma.