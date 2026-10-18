A cantora Gleici Helena, de Aquidauana, recebeu uma onda de apoio nas redes sociais após ser alvo de comentários gordofóbicos. Fãs e outros artistas publicaram mensagens de carinho e se posicionaram contra os ataques.
Em um vídeo, Gleici afirmou que não se sente afetada pelos comentários, mas criticou a normalização de ofensas relacionadas ao corpo. Ela também defendeu o respeito e disse que ninguém tem o direito de humilhar ou diminuir outra pessoa por sua aparência.
A artista agradeceu pelas mensagens, ligações, presentes e publicações em apoio a ela. “E para você que achou que eu ia desistir, isso é só o começo”, afirmou.
Gleici canta desde criança e profissionalizou a carreira musical há seis anos. A artista sertaneja realiza shows pelo estado e já dividiu o palco com João Gomes, Mari Fagundes e Amado Batista.
Com informações do Campo Grande News.
Comentários
1 Comentários
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IVAN SEVERO DA SILVA 1 dia atrasNão sei o motivo dos ataques,porém é visível a olho nu ,ela está muito acima do peso .