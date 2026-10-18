A cantora Gleici Helena, de Aquidauana, recebeu uma onda de apoio nas redes sociais após ser alvo de comentários gordofóbicos. Fãs e outros artistas publicaram mensagens de carinho e se posicionaram contra os ataques.

Em um vídeo, Gleici afirmou que não se sente afetada pelos comentários, mas criticou a normalização de ofensas relacionadas ao corpo. Ela também defendeu o respeito e disse que ninguém tem o direito de humilhar ou diminuir outra pessoa por sua aparência.

A artista agradeceu pelas mensagens, ligações, presentes e publicações em apoio a ela. “E para você que achou que eu ia desistir, isso é só o começo”, afirmou.