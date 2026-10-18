Um motociclista de 21 anos morreu após colidir contra um cavalo e ser atropelado por um carro na madrugada deste domingo (18), na SC-425, em Monte Carlo, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

Segundo o relato do motorista do carro à Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motociclista bateu no animal, caiu na pista contrária e foi atingido pelo veículo. A vítima ficou presa embaixo do carro e foi encontrada pelos bombeiros já morta, com ferimentos graves na cabeça.

O condutor do Golf, de 23 anos, não teve lesões aparentes e recusou o teste do etilômetro. Ele foi autuado pela recusa, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.