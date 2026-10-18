A atriz e cantora Lua Blanco morreu neste domingo (18), aos 39 anos. Conhecida por interpretar Roberta Messi na versão brasileira de “Rebelde”, exibida pela Record entre 2011 e 2012, ela enfrentava um câncer nos últimos meses. A morte foi confirmada pela família nas redes sociais.

Segundo o irmão da atriz, Daniel Blanco, Lua morreu em paz e cercada pelo amor de familiares e amigos. Ele também pediu respeito à privacidade da família durante o período de luto.

Lua ganhou projeção nacional como uma das protagonistas de “Rebelde” e integrou o grupo musical Rebeldes, formado por atores da novela. Ela também participou de produções como “Malhação” e “A Força do Querer”, além de trabalhos no teatro e na música.