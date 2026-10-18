19 de outubro de 2026
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CARGA SAQUEADA

Homens 'pescam' iPhones no mar após navio afundar; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Captura de tela via X
Vídeos mostram barcos circulando entre contêineres parcialmente submersos e homens retirando caixas da água.
Vídeos mostram barcos circulando entre contêineres parcialmente submersos e homens retirando caixas da água.

Centenas de pescadores iranianos foram ao litoral do Golfo Pérsico para recolher iPhones, perfumes franceses e outras mercadorias do navio cargueiro que afundou em 14 de outubro. Vídeos mostram barcos circulando entre contêineres parcialmente submersos e homens retirando caixas da água. Em uma das gravações, uma embarcação tenta rebocar um contêiner inteiro.

O navio GFS Pride afundou com mais de 2.500 contêineres a bordo. Segundo Singapura, cuja bandeira era utilizada pela embarcação, um incêndio provocou o naufrágio. Os 21 tripulantes foram retirados em segurança, sem ferimentos.

A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã apresentou outra versão: a de que o navio entrou em rota não autorizada e perigosa e atingiu uma mina marítima, provocando o incêndio.

O pano de fundo do naufrágio é a intensificação dos ataques a embarcações comerciais no Estreito de Ormuz. A Guarda Revolucionária alertou os navios para evitarem a região e pediu que pescadores tenham cuidado com os contêineres à deriva.

Com informações do NDTV.

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