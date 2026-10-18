Centenas de pescadores iranianos foram ao litoral do Golfo Pérsico para recolher iPhones, perfumes franceses e outras mercadorias do navio cargueiro que afundou em 14 de outubro. Vídeos mostram barcos circulando entre contêineres parcialmente submersos e homens retirando caixas da água. Em uma das gravações, uma embarcação tenta rebocar um contêiner inteiro.
O navio GFS Pride afundou com mais de 2.500 contêineres a bordo. Segundo Singapura, cuja bandeira era utilizada pela embarcação, um incêndio provocou o naufrágio. Os 21 tripulantes foram retirados em segurança, sem ferimentos.
A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã apresentou outra versão: a de que o navio entrou em rota não autorizada e perigosa e atingiu uma mina marítima, provocando o incêndio.
O pano de fundo do naufrágio é a intensificação dos ataques a embarcações comerciais no Estreito de Ormuz. A Guarda Revolucionária alertou os navios para evitarem a região e pediu que pescadores tenham cuidado com os contêineres à deriva.
Com informações do NDTV.
A cargo ship carrying iPhone 18s has sunk en route to the UAE — local fishermen are now pulling the smartphones out of the water by the dozen According to preliminary information, the vessel struck a naval mine. It is suspected that Iran may be involved in the incident. https://t.co/EMTCP480U3— THE TRADESMAN 📈 (@The_Tradesman1) October 17, 2026