Oito em cada dez brasileiros apoiam a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (17). O apoio chega a 89% entre eleitores de Flávio Bolsonaro (PL) e a 70% entre os que declaram voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O índice permaneceu estável em relação a junho, quando 79% defendiam a medida. A rejeição passou de 17% para 18%. Outros 2% não souberam responder, e 1% se declarou indiferente.

O Datafolha entrevistou presencialmente 2.520 brasileiros com 16 anos ou mais nos dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.