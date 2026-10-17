Flávio Bolsonaro (PL) tem 51,2% dos votos válidos no segundo turno, contra 48,8% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada neste sábado (17). A diferença de 2,4 pontos percentuais configura empate técnico, considerando a margem de erro de 2,6 pontos.

No levantamento anterior, divulgado em 10 de outubro, Flávio tinha 52,7%, e Lula, 47,3%. O senador oscilou 1,5 ponto percentual para baixo, enquanto o presidente subiu 1,5 ponto.

Na pesquisa estimulada, Flávio registra 48% das intenções de voto, contra 46% de Lula. Na rodada anterior, os índices eram de 49% e 44%, respectivamente.