Flávio Bolsonaro (PL) tem 51,2% dos votos válidos no segundo turno, contra 48,8% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada neste sábado (17). A diferença de 2,4 pontos percentuais configura empate técnico, considerando a margem de erro de 2,6 pontos.
No levantamento anterior, divulgado em 10 de outubro, Flávio tinha 52,7%, e Lula, 47,3%. O senador oscilou 1,5 ponto percentual para baixo, enquanto o presidente subiu 1,5 ponto.
Na pesquisa estimulada, Flávio registra 48% das intenções de voto, contra 46% de Lula. Na rodada anterior, os índices eram de 49% e 44%, respectivamente.
Na pesquisa espontânea, o senador aparece com 47%, e o presidente, com 44%. Outros 3% disseram que não escolheriam nenhum candidato, votariam em branco ou anulariam o voto, enquanto 5% não souberam ou não responderam.
O levantamento ouviu 1.500 eleitores entre 13 e 15 de outubro, com intervalo de confiança de 95,45%. A pesquisa está registrada no TSE sob o protocolo BR-00223/2026.
Com informações do SBT News.
Comentários
1 Comentários
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Cesar 1 dia atrasA diferença está diminuindo ou manipulação para fraudar novamente as urnas eletrônicas?