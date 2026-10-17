Dois jovens estão desaparecidos após a caminhonete em que estavam cair no rio Grande. na madrugada deste sábado (17), na Orla Municipal de Colômbia (a 458 km de SP). Um terceiro ocupante do veículo conseguiu se salvar. A identidade das vítimas não foi divulgada.

Segundo as informações da Polícia Militar, o motorista teria perdido o controle ao não perceber o fim da via asfaltada que dá acesso à margem e avançou direto na água. A caminhonete branca afundou e permanece submersa.

O jovem que sobreviveu conseguiu nadar até a margem, recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no local e foi encaminhado em estado de choque para avaliação médica.