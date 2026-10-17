Um homem de 32 anos foi preso após agredir a própria avó, de 79 anos, com um tijolo na cabeça, em Mandaguari, no Norte do Paraná. O caso aconteceu na quinta-feira (15), depois que a idosa tentou impedir o neto de fumar maconha.

Segundo a ocorrência, a mulher retirou das mãos do homem o cigarro de maconha e logo em seguida foi atingida por ele com um tijolo na cabeça.

A idosa foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Mandaguari. Apesar do ferimento, o estado de saúde dela é estável.