19 de outubro de 2026
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VÍCIO

Homem de 32 anos dá tijolada na avó idosa por causa de maconha

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Governo do PR/Imagem ilustrativa
A idosa foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal de Mandaguari.
A idosa foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal de Mandaguari.

Um homem de 32 anos foi preso após agredir a própria avó, de 79 anos, com um tijolo na cabeça, em Mandaguari, no Norte do Paraná. O caso aconteceu na quinta-feira (15), depois que a idosa tentou impedir o neto de fumar maconha.

Segundo a ocorrência, a mulher retirou das mãos do homem o cigarro de maconha e logo em seguida foi atingida por ele com um tijolo na cabeça.

A idosa foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Mandaguari. Apesar do ferimento, o estado de saúde dela é estável.

A Polícia Militar fez buscas pela região e encontrou suspeito  na mesma rua em que agrediu a idosa. Durante a abordagem, ele confessou o crime.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari.

Com informações do TN Online.

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