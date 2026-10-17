O apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para investigar uma possível infecção viral. Conhecido por comandar “A Praça é Nossa”, no SBT, ele faz exames após apresentar cansaço, fadiga e indisposição nos últimos meses.

A internação foi divulgada nessa sexta-feira (16) pela esposa do humorista, a médica Renata Domingues de Nóbrega. Segundo informações da Folha de S.Paulo, os médicos investigam a possibilidade de infecção pelo vírus coxsackie, mas o diagnóstico ainda não foi confirmado.

Os sintomas apresentados foram associados à idade e a condições de saúde preexistentes. Com a persistência do mal-estar, Renata buscou investigação detalhada. Exames laboratoriais e sorologias indicaram possível infecção pelo coxsackie tanto em Carlos Alberto quanto na esposa, mas novos resultados são necessários para confirmar a suspeita.