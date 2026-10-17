51% preferem mandato único e 46% defendem manter reeleição
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A discussão sobre o fim ou continuidade da reeleição divide os brasileiros, segundo dados da pesquisa Datafolha divulgados nesta sexta-feira (16).
O levantamento indica que 46% dos brasileiros preferem a manutenção da regra atual, que permite mandato de quatro anos com direito a uma reeleição para presidente e governadores.
Em contrapartida, 51% dos entrevistados defendem o fim da reeleição e a adoção de mandato único. Esse grupo se divide entre 30% que apoiam quatro anos de governo sem recondução e 21% que preferem um mandato de cinco anos sem reeleição. A parcela que não soube opinar soma 2%.
Somados os dois formatos que preveem governos de quatro anos (com ou sem recondução), 76% da população apoia a manutenção da duração atual do mandato presidencial.
No recorte por intenção de voto no segundo turno, 59% dos eleitores de Lula (PT) preferem a regra atual de quatro anos com reeleição. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro (PL), a preferência pelo modelo atual fica em 37%, enquanto 34% apoiam quatro anos sem reeleição e 27% querem cinco anos sem reeleição. Entre os eleitores que declaram voto em branco ou nulo, 41% preferem quatro anos sem reeleição.
O debate sobre a regra ganhou força após Flávio defender uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para extinguir a reeleição. O candidato do PL afirma que a vedação deve valer para o seu próprio mandato caso vença a eleição e propõe proibir candidaturas de parentes imediatos.
Os dados do Datafolha mostram variações de opinião nos recortes populacionais.
Entre os jovens de 16 a 24 anos, 69% apoiam o modelo atual de quatro anos com reeleição. No segmento de 60 anos ou mais, a preferência pela reeleição cai para 36%, enquanto 31% defendem quatro anos sem recondução e 28% querem cinco anos sem reeleição.
Entre as mulheres, 49% defendem o modelo de quatro anos com reeleição, contra 43% dos homens. Por outro lado, 27% dos homens apoiam o mandato de cinco anos sem reeleição, frente a 16% das mulheres. O mandato de cinco anos sem recondução também alcança maior apoio entre eleitores com renda superior a cinco salários mínimos (30%).
Nas regiões do país, a opção por quatro anos com reeleição marca 49% no Nordeste, 47% no Sudeste, 46% no Sul e 41% no Centro-Oeste e Norte.
A pesquisa foi contratada pela Folha, com entrevistas presenciais realizadas em 13 e 14 de outubro de 2026. O Datafolha ouviu presencialmente 2.520 pessoas de 16 anos ou mais em 153 municípios de todas as regiões do país.
A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-00466/2026.