A discussão sobre o fim ou continuidade da reeleição divide os brasileiros, segundo dados da pesquisa Datafolha divulgados nesta sexta-feira (16).

O levantamento indica que 46% dos brasileiros preferem a manutenção da regra atual, que permite mandato de quatro anos com direito a uma reeleição para presidente e governadores.

Em contrapartida, 51% dos entrevistados defendem o fim da reeleição e a adoção de mandato único. Esse grupo se divide entre 30% que apoiam quatro anos de governo sem recondução e 21% que preferem um mandato de cinco anos sem reeleição. A parcela que não soube opinar soma 2%.