19 de outubro de 2026
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DATAFOLHA

51% preferem mandato único e 46% defendem manter reeleição

Por Clayton Castelani | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Agência Brasil
Os mais de 150 milhões de eleitores brasileiros se preparam para comparecer às urnas mais uma no próximo dia 25
Os mais de 150 milhões de eleitores brasileiros se preparam para comparecer às urnas mais uma no próximo dia 25

A discussão sobre o fim ou continuidade da reeleição divide os brasileiros, segundo dados da pesquisa Datafolha divulgados nesta sexta-feira (16).

O levantamento indica que 46% dos brasileiros preferem a manutenção da regra atual, que permite mandato de quatro anos com direito a uma reeleição para presidente e governadores.

Em contrapartida, 51% dos entrevistados defendem o fim da reeleição e a adoção de mandato único. Esse grupo se divide entre 30% que apoiam quatro anos de governo sem recondução e 21% que preferem um mandato de cinco anos sem reeleição. A parcela que não soube opinar soma 2%.

Somados os dois formatos que preveem governos de quatro anos (com ou sem recondução), 76% da população apoia a manutenção da duração atual do mandato presidencial.

No recorte por intenção de voto no segundo turno, 59% dos eleitores de Lula (PT) preferem a regra atual de quatro anos com reeleição. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro (PL), a preferência pelo modelo atual fica em 37%, enquanto 34% apoiam quatro anos sem reeleição e 27% querem cinco anos sem reeleição. Entre os eleitores que declaram voto em branco ou nulo, 41% preferem quatro anos sem reeleição.

O debate sobre a regra ganhou força após Flávio defender uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para extinguir a reeleição. O candidato do PL afirma que a vedação deve valer para o seu próprio mandato caso vença a eleição e propõe proibir candidaturas de parentes imediatos.

Os dados do Datafolha mostram variações de opinião nos recortes populacionais.

Entre os jovens de 16 a 24 anos, 69% apoiam o modelo atual de quatro anos com reeleição. No segmento de 60 anos ou mais, a preferência pela reeleição cai para 36%, enquanto 31% defendem quatro anos sem recondução e 28% querem cinco anos sem reeleição.

Entre as mulheres, 49% defendem o modelo de quatro anos com reeleição, contra 43% dos homens. Por outro lado, 27% dos homens apoiam o mandato de cinco anos sem reeleição, frente a 16% das mulheres. O mandato de cinco anos sem recondução também alcança maior apoio entre eleitores com renda superior a cinco salários mínimos (30%).

Nas regiões do país, a opção por quatro anos com reeleição marca 49% no Nordeste, 47% no Sudeste, 46% no Sul e 41% no Centro-Oeste e Norte.

A pesquisa foi contratada pela Folha, com entrevistas presenciais realizadas em 13 e 14 de outubro de 2026. O Datafolha ouviu presencialmente 2.520 pessoas de 16 anos ou mais em 153 municípios de todas as regiões do país.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-00466/2026.

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