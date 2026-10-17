Hilária Mireski, que recebeu 73 diagnósticos de câncer ao longo de quase três décadas, se casou com Adão Pereira no último sábado (10), em Itaiópolis, no Norte de Santa Catarina. Os dois se conheceram há sete anos durante tratamentos e consultas no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba.
A cerimônia foi realizada na Igreja Matriz da cidade onde Hilária mora. O casal oficializou a união num casamento comunitário.
O primeiro encontro aconteceu quando Hilária fazia tratamento contra o câncer e Adão acompanhava o pai, que também recebia atendimento no hospital. A convivência na unidade de saúde deu origem à amizade que se transformou em relacionamento.
Hilária convive com a síndrome de Gorlin-Goltz, condição genética rara que aumenta a predisposição ao desenvolvimento de tumores. Os primeiros apareceram em 1998. Desde então, ela relata ter recebido 73 diagnósticos de câncer e realizado mais de 90 biópsias em aproximadamente 28 anos de acompanhamento médico.
Em 2019, as consequências da doença levaram à perda do olho esquerdo e de parte do nariz. Conhecida nas redes sociais como Hilária Guerreira, ela compartilha sua trajetória para incentivar outras pessoas que enfrentam situações difíceis.
Com informações da Banda B.
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