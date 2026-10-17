Hilária Mireski, que recebeu 73 diagnósticos de câncer ao longo de quase três décadas, se casou com Adão Pereira no último sábado (10), em Itaiópolis, no Norte de Santa Catarina. Os dois se conheceram há sete anos durante tratamentos e consultas no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba.

A cerimônia foi realizada na Igreja Matriz da cidade onde Hilária mora. O casal oficializou a união num casamento comunitário.

O primeiro encontro aconteceu quando Hilária fazia tratamento contra o câncer e Adão acompanhava o pai, que também recebia atendimento no hospital. A convivência na unidade de saúde deu origem à amizade que se transformou em relacionamento.