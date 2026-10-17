A inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia e, naturalmente, também chegou às campanhas eleitorais. Mas você sabia que existem regras para o uso dessa tecnologia durante as eleições?

Hoje, é possível criar vídeos, imagens e até reproduzir a voz de uma pessoa com tanta precisão que, muitas vezes, fica difícil saber o que é verdadeiro.

Pensando nisso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não proibiu, mas estabeleceu regras para o uso da inteligência artificial nas eleições de 2026.