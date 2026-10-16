As loterias da Caixa, como a Mega-Sena e a Lotofácil, não foram atingidas. A MP já está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para continuar valendo. Os parlamentares podem aprová-la, modificá-la ou rejeitá-la.

Desde 6 de outubro, as casas de apostas online que tinham autorização para funcionar no Brasil estão fora do ar. A mudança foi determinada pela Medida Provisória nº 1.394/2026, assinada em 25 de setembro, que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das chamadas bets em todo o país. Segundo o Ministério da Justiça, dos 188 sites que operavam com autorização, apenas um ainda funcionava no primeiro dia após o prazo, e o bloqueio dele já havia sido pedido.

O cronograma

O governo fixou um calendário para o encerramento. Desde 25 de setembro ficaram proibidos novos depósitos. Até as 23h59 de 5 de outubro, o próprio apostador podia sacar o saldo pelo site ou aplicativo. Em 6 de outubro, os sites e aplicativos saíram do ar. Entre 7 e 8 de outubro, as empresas tiveram de informar aos bancos o saldo de cada apostador, identificado pelo CPF, e a conta usada para os depósitos. De 9 a 14 de outubro, os bancos fizeram a devolução. A partir de 15 de outubro, segundo o Ministério da Fazenda, a Caixa Econômica Federal passa a intermediar os valores que os bancos não conseguiram devolver.

No fechamento das plataformas, cerca de R$ 1,325 bilhão ainda aguardava devolução a aproximadamente 26,5 milhões de apostadores, segundo a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA). Dados enviados depois pelas empresas ao governo indicam que mais de R$ 1 bilhão já havia sido devolvido e que restavam cerca de R$ 159 milhões. A maior parte é de valores pequenos: 90% das contas tinham menos de R$ 1 a receber, e 97% menos de R$ 10.

Quem não sacou não perde o dinheiro

A MP determina que a restituição seja integral, sem descontos, e não prevê punição ao apostador. Ela também não fixa prazo para o titular reclamar o que lhe é devido. As apostas que ainda estavam em aberto quando os sites saíram do ar foram anuladas e o valor apostado deve ser devolvido por inteiro. Já os prêmios de apostas com resultado apurado até o fim do prazo devem ser pagos normalmente.