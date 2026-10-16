O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai comprar um celular se seu canal no WhatsApp chegar a 5 milhões de inscritos. A informação foi confirmada à reportagem pelo deputado reeleito André Janones (Rede-MG), administrador do "Exército do Lula".

Janones falou sobre o assunto num vídeo com o presidente nacional do PSB, o ex-prefeito do Recife João Campos, após a aprovação da PEC que acaba com a escala 6x1. "Se a gente conseguir colocar 5 milhões de pessoas, ele vai comprar um aparelho", afirmou na gravação.

Até o fim da tarde desta quinta-feira (15), o canal acumulava 4,6 milhões de seguidores.