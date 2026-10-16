O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou nessa quinta-feira (15), durante sabatina da TV Globo, que não sabia que o Bolsa Família ainda não havia recebido reajuste durante seu terceiro mandato.

“Eu não sabia. É impensável. Eu quis saber por que não foi tomada a decisão [do reajuste], se havia espaço fiscal. Então tomei a decisão”, disse Lula.

Anunciado em 17 de setembro, o reajuste elevou o valor mínimo do benefício de R$ 600 para R$ 691. O novo valor começou a ser pago em outubro. Segundo o governo, a medida representa impacto estimado de R$ 5,8 bilhões em 2026 e cerca de R$ 22 bilhões em 2027.