16 de outubro de 2026
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Lula diz que não sabia sobre falta de reajuste no Bolsa Família

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Anunciado em 17 de setembro, o reajuste elevou o valor mínimo do benefício de R$ 600 para R$ 691.
Anunciado em 17 de setembro, o reajuste elevou o valor mínimo do benefício de R$ 600 para R$ 691.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou nessa quinta-feira (15), durante sabatina da TV Globo, que não sabia que o Bolsa Família ainda não havia recebido reajuste durante seu terceiro mandato.

“Eu não sabia. É impensável. Eu quis saber por que não foi tomada a decisão [do reajuste], se havia espaço fiscal. Então tomei a decisão”, disse Lula.

Anunciado em 17 de setembro, o reajuste elevou o valor mínimo do benefício de R$ 600 para R$ 691. O novo valor começou a ser pago em outubro. Segundo o governo, a medida representa impacto estimado de R$ 5,8 bilhões em 2026 e cerca de R$ 22 bilhões em 2027.

Em entrevista ao Flow Podcast, em 1º de outubro, Lula negou que o reajuste tivesse motivação eleitoral. Segundo ele, a medida ocorreu porque havia espaço fiscal no orçamento e o benefício estava há quatro anos sem reajuste.

“Por que eu dei aumento do Bolsa Família? Você acha que foi por causa das eleições? Não. É porque sobrou espaço fiscal, é porque o orçamento permitia”, afirmou.

Com informações do SBT News.

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