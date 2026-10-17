Cães de grande porte têm expectativa de vida significativamente mais curta que a de seus companheiros de espécie menores, e a razão para isso pode ser a maneira como algumas regiões do DNA dos bichos são ligadas ou desligadas conforme eles envelhecem. Ao que parece, mudanças na regulação dessas áreas fazem com que, para todos os efeitos, cachorros grandalhões tenham uma idade biológica "mais velha" que os seus anos de vida.

Os detalhes de como isso estaria acontecendo aparecem em artigo na revista especializada Science. O trabalho, coordenado por Noah Snyder-Mackler, da Universidade do Estado do Arizona (sudoeste dos Estados Unidos), analisou as mudanças na regulação do genoma em quase 900 cães, metade dos quais "de raça" e a outra metade vira-latas.

As amostras de DNA estudadas por Snyder-Mackler e seus colegas foram sendo obtidas anualmente, chegando, em alguns casos, a um total de quatro anos consecutivos por cão "voluntário".