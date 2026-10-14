Um empresário brasileiro morreu sob custódia em um centro de detenção migratória na Turquia, afirma a família dele. Lucas Nascimento de Medeiros, 33, aguardava no local para ser deportado.

A advogada Isis Nascimento de Medeiros, irmã mais velha do empresário, chegou à cidade turca de Esmirna nesta quarta-feira (14) acompanhada do marido para buscar esclarecimentos sobre o caso e organizar o retorno do corpo ao Brasil.

Segundo um advogado local contratado pela família, o empresário teria chegado alterado ao aeroporto de Istambul e tentado escalar uma cerca de segurança do terminal. Detido pela polícia, foi transferido para o centro de detenção migratória de Harmandal, em Esmirna, a cerca de cinco horas de distância.