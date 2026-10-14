Titãs, Evandro Mesquita e Lenine estão entre os nomes da música brasileira que manifestaram apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

As manifestações nas redes sociais reforçam a participação de artistas no debate político às vésperas da votação, marcada para 25 de outubro, quando Lula enfrentará Flávio Bolsonaro (PL).

Os Titãs publicaram nas redes sociais uma manifestação de apoio ao petista "para preservar a nossa democracia". O posicionamento do grupo se soma a outras manifestações de artistas que passaram a declarar voto ou reafirmar suas preferências políticas para o segundo turno.