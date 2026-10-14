Titãs, Evandro Mesquita e mais roqueiros declaram voto em Lula
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Titãs, Evandro Mesquita e Lenine estão entre os nomes da música brasileira que manifestaram apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo segundo turno das eleições presidenciais de 2026.
As manifestações nas redes sociais reforçam a participação de artistas no debate político às vésperas da votação, marcada para 25 de outubro, quando Lula enfrentará Flávio Bolsonaro (PL).
Os Titãs publicaram nas redes sociais uma manifestação de apoio ao petista "para preservar a nossa democracia". O posicionamento do grupo se soma a outras manifestações de artistas que passaram a declarar voto ou reafirmar suas preferências políticas para o segundo turno.
Evandro Mesquita, vocalista da banda Blitz, também vem demonstrando apoio a Lula nas redes sociais. Em publicações e stories, o músico compartilha conteúdos favoráveis ao atual presidente e críticas a Flávio Bolsonaro e à direita.
Lenine, por sua vez, já declarou voto em Lula publicamente. Em setembro de 2022, o cantor e compositor afirmou que votaria no petista e defendeu a retomada do que chamou de "caminho coletivo". Agora, tem curtido comentários elogiosos ao petista, sobretudo os compartilhados por amigos da música.
Outro nome ligado ao rock nacional, Frejat não declarou voto em Lula neste ciclo eleitoral, mas já havia feito isso em 2022, em vídeo que voltou a circular.
Mais recentemente, ele se posicionou contra o uso de uma de suas composições por um adversário do presidente. O cantor repudiou a associação de "Bete Balanço", sucesso do Barão Vermelho composto por ele e Cazuza, à campanha presidencial de Renan Santos, do partido Missão.
Em publicação nas redes sociais, Frejat afirmou, em nome dos dois autores, que não compartilhava das ideias do candidato e classificou o uso da canção como "indevido e desautorizado".