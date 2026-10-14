Em uma sociedade cada vez mais conectada e digital, as administrações públicas precisam evoluir com agilidade, clareza e eficiência. Em São Paulo, o Estado aprimora e moderniza leis e decretos com segurança jurídica para oferecer o que o cidadão mais precisa na ponta da linha: acesso mais rápido a serviços essenciais, obras estruturantes que deixam legado e um ambiente de negócios 100% a favor de quem empreende e gera oportunidades nos grandes centros, no interior e no litoral.

Desde o início de 2023, São Paulo está mostrando que a gestão pública pode ser mais moderna dentro e fora dos gabinetes. Sob a liderança do governador Tarcísio de Freitas e alinhada aos pilares de eficiência e modernização de programas como o SP na Direção Certa, essa visão ganhou força com a instituição da Política Estadual de Governança Normativa, elaborada em conjunto pela Casa Civil e pela Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Todas as entregas emblemáticas e novas políticas criadas nestes quatro anos estão diretamente ligadas a regras bem estruturadas pelo Governo de São Paulo. Planejamento, método e normas claras garantem mais investimentos estaduais em convênios com as prefeituras, mais repasses para a saúde dos municípios, mais investimentos em infraestrutura de estradas e trilhos, mais reforços em efetivo e equipamentos para a segurança pública e mais inovação para os jovens na rede estadual de ensino.