A seleção brasileira feminina abriu 2 a 0 sobre a Argentina nesta terça-feira (13), cedeu o empate por 2 a 2 e, apesar de jogar com uma atleta a mais a partir dos 12 minutos do segundo tempo, não conseguiu buscar a vitória no segundo amistoso entre as equipes nesta data Fifa.

Disputado na Arena de Pernambuco, o confronto foi o último teste comandado por Arthur Elias no país neste ano. A equipe ainda volta a campo em 2026 para dois compromissos. Na próxima data Fifa, enfrentará a seleção japonesa duas vezes, ambas no país das adversárias, nos dias 29 de novembro, em Hiroshima, e 5 de dezembro, em Okayama.

Assim como os confrontos com a Argentina, os duelos com as japonesas fazem parte da reta final da preparação da seleção brasileira feminina para a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho.