Brasil cede empate à Argentina e não aproveita expulsão de rival
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A seleção brasileira feminina abriu 2 a 0 sobre a Argentina nesta terça-feira (13), cedeu o empate por 2 a 2 e, apesar de jogar com uma atleta a mais a partir dos 12 minutos do segundo tempo, não conseguiu buscar a vitória no segundo amistoso entre as equipes nesta data Fifa.
Disputado na Arena de Pernambuco, o confronto foi o último teste comandado por Arthur Elias no país neste ano. A equipe ainda volta a campo em 2026 para dois compromissos. Na próxima data Fifa, enfrentará a seleção japonesa duas vezes, ambas no país das adversárias, nos dias 29 de novembro, em Hiroshima, e 5 de dezembro, em Okayama.
Assim como os confrontos com a Argentina, os duelos com as japonesas fazem parte da reta final da preparação da seleção brasileira feminina para a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho.
Depois de vencer a rival sul-americana com facilidade há três dias, em partida disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre, na qual construiu uma vitória por 3 a 1, a seleção brasileira feminina parecia caminhar para mais um triunfo tranquilo no reencontro.
Para o amistoso no Recife, o técnico Arthur Elias mudou praticamente toda a equipe em relação ao jogo do último sábado (10). Apenas as laterais Isabela e Raíssa Bahia permaneceram entre as titulares.
As brasileiras dominaram a partida nos primeiros 30 minutos e não demoraram para abrir o placar. A artilheira Bia Zaneratto marcou de cabeça, após cruzamento de Raíssa Bahia. Foi o 47º gol da atacante com a camisa da seleção.
Pouco depois, aos 27 minutos, Gio Garbelini aproveitou o rebote para ampliar a vantagem brasileira.
Após a parada técnica, no entanto, a seleção argentina cresceu na partida e diminuiu aos 34 minutos, com Falfán, que aproveitou uma falha da marcação brasileira.
Depois do intervalo, as argentinas voltaram mais ligadas, em busca do empate, e chegaram ao segundo gol aos nove minutos, com Bonsegundo.
A reação argentina, porém, foi prejudicada aos 12 minutos, quando Sofía Domínguez foi expulsa após puxar o cabelo de Kerolin durante uma cobrança de lateral.
Mesmo com a vantagem numérica, a seleção brasileira feminina não conseguiu marcar o terceiro gol e ficou no empate no 23º confronto entre os países. Foi a segunda igualdade na história do duelo, que registra ainda 19 vitórias brasileiras e dois triunfos argentinos.
"Acho que falou assertividade. Criamos bastante situações, mas não fomos felizes. O estilo do Brasil é ser muito ofensivo e agressivo, mas sempre que atacamos ficamos muito expostas e qualquer vacilo temos que tomar muito cuidado. Mas faltou ser mais efetivas na frente. Começamos o jogo com um time totalmente diferente, mas o Arthur faz isso, de dar oportunidade a todo mundo", resumiu Bia Zaneratto, autora do primeiro gol do Brasil no jogo.
Ficha técnica
Brasil
Thaís Lima; Isabela (Tamara Bolt), Tayla (Mariza), Tarciane (Isa Haas) e Raissa Bahia (Carol Gil); Kaylane (Duda Sampaio), Kerolin (Jaque) e Bia Zaneratto (Clarinha); Gio Garbelini (Marília), Priscila (Geyse) e Jhonson (Luany).
T.: Arthur Elias.
Argentina
Esponda; Reche, Falfán (Ochoa), Cometti e Sachs; Ongaro (Morcillo), Ippólito (Maricel Pereyra), Margarita Giménez (Sofía Dominguez) e Celeste dos Santos; Holzheier (Gramaglia) e Bonsegundo. T.: Germán Portanova.
Brasil 2 x 2 Argentina (Amistoso)
Data: 13 de outubro de 2026
Local: Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata - Recife (PE)
Árbitra: Lizzet Amairany (MEX)
Assistentes: Aranza Aguilar (MEX) e María Fernanda (MEX)
VAR: Erica Montserrat (MEX)
Cartões amarelos: Ongaro, Bonsegundo e Cometti (Argentina); Isabela (Brasil).
Cartão vermelho: Sofía Dominguez
Gols: Bia Zaneratto e Gio Garbelini (Brasil); Falfán e Bonsegundo(Argentina).