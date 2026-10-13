O cantor Netinho morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, em Salvador (BA), após complicações de um linfoma não Hodgkin do tipo B.

Diagnosticado em março de 2025, o câncer entrou em remissão naquele ano, mas voltou em maio de 2026. Na ocasião, o cantor contou aos fãs que a doença havia reaparecido de forma mais agressiva.

O quadro evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos, segundo uma publicação nas redes sociais do artista.

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