A campanha do presidente Lula (PT) à reeleição registrou no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta terça-feira (13) o canal "Exército do Lula", criado pelo deputado André Janones (Rede-MG) e que já soma mais de 4 milhões de seguidores.

O presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, havia definido que o canal só poderia voltar a funcionar sob determinadas condições, como a comunicação dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, em mais um capítulo da guerra de decisões sobre o tema.

Após o registro, ele disse a interlocutores que, com isso, o canal fica liberado. O presidente do TSE entendeu, depois do registro, pela perda do objeto do caso. Ou seja, a determinação de derrubada do canal não fazia mais sentido diante da entrega das informações.