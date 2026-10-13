A Itaipu Binacional abriu nesta terça-feira (13) a segunda calha do vertedouro da Usina Hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O objetivo é controlar o escoamento da água do reservatório após as fortes chuvas que atingiram a região.

Pela manhã, segundo informações, o vertedouro liberava 10,7 milhões de litros de água por segundo, volume que representa apenas 17,2% da capacidade máxima de operação, de 62,2 milhões de litros por segundo.

Ao longo da manhã, a vazão apresentou aumento. Às 11h, eram 10,5 milhões de litros por segundo. Uma hora depois, o volume chegou a 11,3 milhões de litros, crescimento de 800 mil litros por segundo. O volume é equivalente a sete vezes a vazão média das Cataratas do Iguaçu.