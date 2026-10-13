13 de outubro de 2026
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ESCOAMENTO

Itaipu abre vertedouros e volume da água impressiona; VÍDEO


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Itaipu Binacional
Calha esquerda do vertedouro está aberta desde o dia 30
Calha esquerda do vertedouro está aberta desde o dia 30

A Itaipu Binacional abriu nesta terça-feira (13) a segunda calha do vertedouro da Usina Hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O objetivo é controlar o escoamento da água do reservatório após as fortes chuvas que atingiram a região.

Pela manhã, segundo informações, o vertedouro liberava 10,7 milhões de litros de água por segundo, volume que representa apenas 17,2% da capacidade máxima de operação, de 62,2 milhões de litros por segundo.

Ao longo da manhã, a vazão apresentou aumento. Às 11h, eram 10,5 milhões de litros por segundo. Uma hora depois, o volume chegou a 11,3 milhões de litros, crescimento de 800 mil litros por segundo. O volume é equivalente a sete vezes a vazão média das Cataratas do Iguaçu.

Segundo a Itaipu, a abertura de mais uma calha não significa, necessariamente, aumento do risco de alagamentos nas comunidades próximas ao Rio Paraná nem influencia no fornecimento de energia. 

O vertedouro de Itaipu possui três calhas, cada uma equipada com 14 comportas. A estrutura está aberta desde 30 de setembro, em razão das condições hidrológicas da região.

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