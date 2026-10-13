Todo mundo tem aquele amigo que parece fazer parte da família. Um amigo antigo, que conhece histórias de várias gerações, que já viu muita coisa acontecer e que, mesmo depois de tantos anos, continua chegando com novidades. Para o esporte paulista, esse amigo tem nome e sobrenome: Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”.

Aos 90 anos de história, os Jogos Abertos chegam à 88ª edição com uma trajetória que se confunde com a própria história do esporte paulista. Sob a gestão do governador Tarcísio de Freitas, o Governo de São Paulo trabalha para fortalecer essa tradição e ampliar as oportunidades para atletas de todas as regiões do estado. De 10 a 18 de outubro, Votuporanga será a casa dessa grande celebração, que reunirá cerca de 10 mil pessoas, entre atletas, técnicos, dirigentes, árbitros e outros profissionais envolvidos na competição.

Quando falamos de uma trajetória de 90 anos, pensamos naturalmente em memória. E memória é o que não falta aos Jogos Abertos. Por suas quadras, pistas, piscinas e campos passaram atletas que se tornaram ídolos nacionais, como Hugo Hoyama e Arthur Zanetti. Mas talvez o mais bonito dessa história seja perceber que os grandes nomes de ontem convivem, a cada edição, com os talentos que ainda estão começando a escrever suas próprias histórias.