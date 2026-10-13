A seleção brasileira feminina voltará a enfrentar a Argentina, na noite de terça-feira (13). Após uma tranquila vitória por 3 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre, no último sábado (10), a equipe verde-amarela duelará com a rival na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife, às 20h30 (horário de Brasília).

O confronto é historicamente desequilibrado. A formação alviceleste é considerada rival muito mais pelos embates masculinos e pelas disputas em outros esportes do que propriamente pelo jogos femininos de futebol. Foram 22 encontros, com 19 vitórias do Brasil, um empate e duas derrotas, com 76 gols a favor e 15 contra.

O mais recente triunfo teve até gol de bicicleta, anotado por Geyse. Luany e Angelina também colocaram bolas na rede, em uma jornada que teve más notícias médicas. A lateral Bruninha teve uma grave lesão no joelho direito, com rompimento do ligamento cruzado anterior. A meio-campista Angelina teve uma fratura nasal e também foi cortada.