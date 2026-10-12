A Polícia Civil não havia recebido, até o fim da tarde desta segunda-feira (12) - mais de 60 horas após a ocorrência-, as imagens das câmeras corporais dos policiais militares envolvidos na morte de Gustavo Munis Santana, 20, na madrugada de sábado (10), na alameda dos Guaramomis, em Moema, bairro da zona sul de São Paulo.

O caso chamou a atenção pela quantidade de disparos realizados. Foram 45 tiros disparados por quatro praças, ou seja, policiais de baixa patente (três soldados e um sargento), contra o rapaz que estava desarmado.

As imagens das câmeras são importantes para se entender a dinâmica do ocorrido, além de demonstrar se Gustavo já estava caído quando foi atingido pelos tiros. Conforme o boletim de ocorrência, a solicitação para acesso ao registro das câmeras foi feita por e-mail ainda no sábado.