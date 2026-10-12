Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encheram quarteirões da orla de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, em um ato na tarde desta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Defesa do fim da escala 6x1, críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e discursos em tom de otimismo com uma eventual virada de Lula sobre o adversário no segundo turno da eleição presidencial ficaram em evidência durante a manifestação. Também houve menção à padroeira do Brasil.

Em falas e cartazes, os apoiadores do presidente buscaram colocar Flávio como possível ameaça à democracia, à Constituição e a políticas públicas.