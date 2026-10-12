A inclusão de Nossa Senhora Aparecida na disputa eleitoral provocou críticas entre devotos ouvidos pela reportagem no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira (12). Na festa da padroeira, fiéis classificaram o uso da religião para conquistar votos como desrespeito e pediram que candidatos apresentem propostas para o país.

A devoção acompanha visitas de muitos ao santuário desde a infância, com viagens em família e promessas cumpridas de joelhos. As críticas foram dirigidas ao uso dessa fé em benefício de candidaturas e à hostilidade entre adversários políticos.

O segurança José Navais, 55, relata frequentar Aparecida há 35 anos. Nascido na Bahia e morador de São José dos Campos, veio com a família, incluindo os netos. Disse sentir tristeza ao ver a religião envolvida na disputa eleitoral, especialmente quando líderes religiosos manifestam apoio a candidatos.