O golpe começa com uma promessa, uma conversa ou um aplicativo que parece confiável. Na tela, o dinheiro cresce. Na hora de sacar, surgem taxas e obstáculos. Criptomoedas também são usadas como meio de pagamento em fraudes: a tecnologia não torna legítimo quem pede a transferência. Conheça as sete principais armadilhas:

1. Relacionamento que vira investimento

Uma amizade ou paquera online evolui para uma indicação de investimento. O golpista conquista confiança antes de pedir dinheiro. Desconfie de quem insiste em uma plataforma e verifique a empresa por fontes independentes.