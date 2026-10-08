Aos 40 anos, a jogadora Marta se aproxima de disputar uma Copa do Mundo no país onde nasceu e construiu sua história no futebol.

A preparação da jogadora para o Mundial Feminino de 2027 será acompanhada de perto por um novo documentário da Netflix, que já está em produção.

O filme terá como eixo a caminhada da atleta até a competição, que será realizada no Brasil, e também revisitará os 25 anos de carreira da camisa 10. A produção pretende registrar um período que pode marcar a despedida de Marta da seleção Brasileira em Copas do Mundo.