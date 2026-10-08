O jornalista e apresentador Pedro Bial, 68, revelou que foi diagnosticado com um pequeno enfisema pulmonar, problema que atribui ao período em que fumava.

Em entrevista à revista GQ Brasil, o jornalista contou que deixou o cigarro há 18 anos e que está em tratamento. "Eu era um fumante bravo. A minha vida é feita de arrependimento. Eu sou um arrependimento ambulante", afirmou à publicação.

O enfisema pulmonar é uma forma de DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) que provoca danos permanentes aos pulmões.