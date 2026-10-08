08 de outubro de 2026
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NESTA QUINTA

Homem tenta entrar no STF dizendo ser 'imperador' e é retirado

Por André Richter | da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
O homem se identificou como 'imperador das Forças Armadas do Brasil' e foi retirado do STF
O homem se identificou como 'imperador das Forças Armadas do Brasil' e foi retirado do STF

Um homem foi contido nesta quinta-feira (8) pela equipe de segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) após tentar entrar no edifício-sede da Corte, onde está localizado o plenário.

O episódio ocorreu após ele se aproximar da marquise do prédio e começar a proferir frases desconexas. O homem se identificou como "imperador das Forças Armadas do Brasil".

Segundo o STF, ele não chegou a ser preso e foi conduzido para a parte externa do tribunal.

Na semana passada, o Supremo registrou uma tentativa de invasão. Um homem foi preso pela Polícia Judiciária, que realiza a segurança interna do STF, ao tentar pular as grades que fazem a proteção do edifício-sede.

O esquadrão antibomba da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) precisou ser chamado após o homem jogar uma mochila em uma parada de ônibus localizada em frente ao Supremo.

Após a realização do trabalho de varredura, a PM descartou a presença de explosivos.

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