Inscrições para a Fuvest 2027 terminam nesta sexta
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As inscrições para o vestibular 2027 da Fuvest, que seleciona estudantes para cursos de graduação da USP, terminam nesta sexta-feira (9), ao meio-dia. Os candidatos devem fazer o cadastro pelo site da fundação. A taxa para participar do processo seletivo é de R$ 228.
Para se inscrever, é necessário informar CPF, documento de identidade com foto, endereço de email e enviar uma fotografia recente. O candidato deve escolher uma carreira e indicar até quatro cursos dentro dela, em ordem de preferência.
Nesta edição, a seleção oferece 8.147 vagas. Desse total, 4.888 são destinadas à ampla concorrência, 2.053 a estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas e 1.206 a candidatos de escolas públicas autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.
A primeira fase será aplicada em 1º de novembro. A prova terá 80 questões de múltipla escolha, dez a menos que no vestibular anterior, mas o tempo de duração permanece em cinco horas. Segundo a Fuvest, a redução foi feita para aumentar o tempo disponível para leitura e reflexão dos candidatos.
A segunda fase será realizada nos dias 6 e 7 de dezembro. O calendário foi ajustado para evitar conflito com outras seleções nacionais.
As provas serão aplicadas em 30 cidades do estado de São Paulo e, pela primeira vez, também em Fortaleza (CE). De acordo com a Fuvest, a escolha da capital cearense levou em conta o acesso de candidatos do Nordeste e de parte da região Norte, além do desempenho de estudantes do estado em vestibulares e do número de inscritos.
Entre os cursos com mais vagas estão letras, direito, engenharia agronômica, medicina e arquitetura e urbanismo.
- letras, com 311 vagas no período noturno e 308 no matutino;
- direito, em São Paulo, com 171 vagas no noturno e 164 no matutino;
- engenharia agronômica, em Piracicaba, com 146 vagas em período integral;
- medicina, em São Paulo, com 128 vagas em período integral;
- arquitetura e urbanismo, no campus Butantã, com 109 vagas.
A lista de leituras obrigatórias também foi alterada. "Geografia", de Sophia de Mello Breyner Andresen, substitui "O Cristo Cigano", da mesma autora. Já "A paixão segundo G.H.", de Clarice Lispector, entra no lugar de "As meninas", de Lygia Fagundes Telles.
A Fuvest também oferece a opção de treineiro para estudantes que não concluíram nem concluirão o ensino médio até o fim de 2026. A participação serve apenas como simulação e não dá direito à matrícula na USP.
Como funciona o vestibular da USP?
Na primeira fase da Fuvest, serão 80 questões de múltipla escolha, com questões interdisciplinares, que podem reunir, por exemplo, conceitos de biologia e química. Já na segunda etapa, o candidato faz redação e dez questões dissertativas de português no primeiro dia, e 12 questões específicas, conforme a carreira escolhida, no segundo.
Como é a redação da Fuvest?
A redação seguirá o modelo adotado na edição mais recente do exame, com duas propostas de texto, das quais o candidato deve escolher uma para desenvolver. Na última edição, a proposta dissertativo-argumentativa foi "O perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado". Já a proposta alternativa pedia uma carta dirigida a uma pessoa fictícia que havia acusado o candidato, injustamente, de um comportamento moralmente condenável, expondo os motivos para conceder ou negar o perdão.
Quem pode se inscrever?
Qualquer pessoa que já tenha concluído ou vá concluir o ensino médio em 2026, no Brasil ou no exterior, pode participar. Também há carreiras de treinamento para quem quer apenas conhecer o exame, mas não vai concorrer a uma vaga na USP.
Quais campi da USP recebem alunos pelo vestibular?
A USP está presente nas cidades de Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo.
Quais são os locais de prova?
- Metropolitana - Barueri, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo, Taboão da Serra
- Litoral e Interior - Araçatuba, Barretos, Bauru, Botucatu, Campinas, Franca, Jaú, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Piracicaba, Pirassununga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Taubaté
- Outros estados - Fortaleza (CE)
Leituras obrigatórias
Nome do livro - Ano - Autora - País
- Opúsculo Humanitário - 1853 - Nísia Floresta - Brasil
- Nebulosas - 1872 - Narcisa Amália - Brasil
- Memórias de Martha - 1888 - Julia Lopes de Almeida - Brasil
- Caminho de Pedras - 1937 - Rachel de Queiroz - Brasil
- Geografia - 1967 - Sophia de Mello Breyner Andresen - Portugal
- A Paixão Segundo G.H. - 1964 Clarice Lispector - Brasil
- Balada de Amor ao Vento - 1990 - Paulina Chiziane - Moçambique
- Canção para Ninar Menino Grande - 2018 - Conceição Evaristo - Brasil
- A Visão das Plantas - 2019 - Djaimilia Pereira de Almeida - Portugal/Angola
Calendário
- Período de inscrições: 17 de agosto a 9 de outubro
- Aplicação da 1ª fase: 1º de novembro
- Aplicação da 2ª fase: 6 e 7 de dezembro