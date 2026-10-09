As inscrições para o vestibular 2027 da Fuvest, que seleciona estudantes para cursos de graduação da USP, terminam nesta sexta-feira (9), ao meio-dia. Os candidatos devem fazer o cadastro pelo site da fundação. A taxa para participar do processo seletivo é de R$ 228.

Para se inscrever, é necessário informar CPF, documento de identidade com foto, endereço de email e enviar uma fotografia recente. O candidato deve escolher uma carreira e indicar até quatro cursos dentro dela, em ordem de preferência.

Nesta edição, a seleção oferece 8.147 vagas. Desse total, 4.888 são destinadas à ampla concorrência, 2.053 a estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas e 1.206 a candidatos de escolas públicas autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.