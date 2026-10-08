O Orkut vai voltar? É o que muita gente tem se perguntado desde que Orkut Büyükkökten, criador de uma das redes sociais mais populares do Brasil nos anos 2000, publicou carta aberta no site oficial, o orkut.com, e lançou uma petição para medir o interesse do público em uma nova plataforma.
A página, mantida pela empresa norte-americana Orkut Inc. no endereço orkut.com, exibia uma contagem regressiva que se encerrou às 10h (horário de Brasília) desta quinta-feira (8). Mas o relançamento da antiga plataforma não veio com o fim do cronômetro. Ao invés disso, surgiu uma carta aberta de Büyükkökten e uma petição online.
"Oi de novo. Sou eu, o Orkut." Foi assim que Büyükkökten, iniciou o convite aos antigos usuários do Orkut para que assinem a petição. "Fiquei em silêncio por um tempo, mas preciso falar com você. O trabalho de toda minha vida tornou-se algo urgente como nunca imaginei. Há mais de duas décadas, criei algumas das primeiras redes sociais. E vi, junto com você, as redes sociais tomarem o rumo errado", escreve Büyükkökten (leia a carta completa em https://orkut.com/pt/index.html).
A proposta é reunir milhões de assinaturas para demonstrar o interesse do público em uma alternativa às plataformas atuais. Mais do que resgatar a nostalgia do Orkut original, a iniciativa vem acompanhada de críticas ao modelo de negócios das redes sociais, à dependência dos algoritmos de engajamento e à crescente presença de conteúdos produzidos por inteligência artificial.
A ideia de Büyükkökte é recuperar o que considera ter se perdido na internet: conexões genuínas entre pessoas. Até por isso, o ponto central da proposta é recuperar o papel das comunidades, espaços que reuniam usuários do Orkut original em torno de interesses, experiências e assuntos em comum. Büyükkökten afirma que esse é um dos recursos mais lembrados pelas pessoas quando falam da antiga plataforma.
Quer participar?
Para apoiar a iniciativa, os interessados devem acessar o site orkut.com e preencher um formulário com idade, nome, país e endereço de e-mail. A inclusão de um número de telefone é opcional. Após a assinatura, cada participante recebe um código único e um cartão digital de apoiador, que pode ser compartilhado com amigos e conhecidos.
O site esclarece que a assinatura não garante uma conta na futura plataforma, a reserva de um nome de usuário ou um lugar na fila de acesso. A página também não informa uma data de lançamento da nova rede social. Na parte final da carta, Büyükkökten pede que os interessados compartilhem a iniciativa com pessoas com quem gostariam de se reconectar.