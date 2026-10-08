O Orkut vai voltar? É o que muita gente tem se perguntado desde que Orkut Büyükkökten, criador de uma das redes sociais mais populares do Brasil nos anos 2000, publicou carta aberta no site oficial, o orkut.com, e lançou uma petição para medir o interesse do público em uma nova plataforma.

A página, mantida pela empresa norte-americana Orkut Inc. no endereço orkut.com, exibia uma contagem regressiva que se encerrou às 10h (horário de Brasília) desta quinta-feira (8). Mas o relançamento da antiga plataforma não veio com o fim do cronômetro. Ao invés disso, surgiu uma carta aberta de Büyükkökten e uma petição online.

"Oi de novo. Sou eu, o Orkut." Foi assim que Büyükkökten, iniciou o convite aos antigos usuários do Orkut para que assinem a petição. "Fiquei em silêncio por um tempo, mas preciso falar com você. O trabalho de toda minha vida tornou-se algo urgente como nunca imaginei. Há mais de duas décadas, criei algumas das primeiras redes sociais. E vi, junto com você, as redes sociais tomarem o rumo errado", escreve Büyükkökten (leia a carta completa em https://orkut.com/pt/index.html).