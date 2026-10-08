O corpo do juiz Gustavo de Castro Campos do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) foi encontrado carbonizado no banco do motorista de seu carro em chamas, na noite de quarta-feira (7), na zona rural de São João da Boa Vista (SP).

As equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram chamadas para conter o incêndio na Estrada da Fazenda Aliança e encontraram a vítima, de 45 anos, no interior do veículo.

A Polícia Civil e peritos do Instituto de Criminalística compareceram ao local para dar início aos levantamentos.