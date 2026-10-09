Reeleito no primeiro turno, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) atrela mudanças no seu secretariado a uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições.

Ainda sem perspectiva de movimentações na equipe que irá compor a próxima gestão, Tarcísio adiou as decisões para novembro e tem dito que a prioridade é eleger Flávio presidente. Na manhã seguinte de sua reeleição com recorde de votação –62,65% dos votos válidos–, Tarcísio foi para Brasília trabalhar na campanha do aliado político.

Na segunda-feira (5), o governador declarou à TV Jovem Pan que irá indicar membros de sua gestão para compor o eventual governo federal de Flávio. "A gente vai estar sempre pronto para indicar quadros que fazem parte do Governo de São Paulo, e o Flávio já tem me falado que tem interesse de levar alguns quadros que estão aqui conosco para o Governo Federal", disse.