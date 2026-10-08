Uma grande massa de ar quente se estabelece sobre o país, e o tempo volta a ficar seco com muito calor principalmente em parte das regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e praticamente toda a região Nordeste, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Região Norte, um aviso amarelo de perigo potencial alerta para tempestades no centro, oeste, sul e noroeste do Amazonas, no Acre e no norte, oeste, centro e sudoeste de Rondônia. Também pode chover no leste e norte do Amapá, litoral do Pará e sudeste do Amazonas.

Nas capitais os termômetros marcam mínima de 24 graus Celsius (°C) em Belém e máxima de 37°C em Palmas.