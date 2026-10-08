08 de outubro de 2026
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LOTERIA

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 100 mi nesta quinta

da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Macello Casal/Agência Brasil
As seis dezenas do concurso 3.068 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo
As seis dezenas do concurso 3.068 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (8) prêmio estimado em R$ 100 milhões. As seis dezenas do concurso 3.068 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de hoje em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números  01 - 04 - 17 - 33 - 41 - 52 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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