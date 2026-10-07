Família faz campanha para encontrar modelo desaparecida
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Familiares e amigos procuram desde segunda-feira (5) a modelo Dandara Couto, 27, que desapareceu por volta das 10h30 no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Ela foi vista pela última vez na rua Cristiano Viana.
Natural de Florianópolis (SC), Dandara mora há alguns anos com amigos na capital paulista. Na manhã de segunda, ela teria saído avisando que iria fazer tranças nos cabelos, mas não retornou. Segundo os amigos, a cabeleireira que a atende informou que ela nunca apareceu.
Ao serem avisados, os familiares de Dandara iniciaram uma campanha nas redes sociais pedindo ajuda para localizá-la. Celebridades e outros modelos compartilharam o banner com a foto e as informações dela. Enquanto isso, os amigos e parentes saíram às ruas.
Dandara Couto é uma modelo com carreira consolidada no país e também no exterior. No Brasil, ela é agenciada pela Mega Model e, no Chile, pela Elite Model.
Além de desfilar na São Paulo Fashion Week (SPFW), principal semana de moda do país, ela também já fez ensaios, editoriais e campanhas publicitárias para diversas marcas, como Intimissimi, Corona, Hope e Garage Rio.
Com 23,6 mil seguidores no Instagram, a catarinense costuma postar imagens de seus trabalhos e de viagens. Sua última publicação, no sábado (3), porém, foi sobre quadros que pintou de girassóis.
O caso foi registrado no 14º Distrito Policial (Pinheiros) e encaminhado à 5ª Delegacia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), informou à Folha a SSP (Secretaria de Segurança Pública). A polícia realiza diligências para localizá-la.