Familiares e amigos procuram desde segunda-feira (5) a modelo Dandara Couto, 27, que desapareceu por volta das 10h30 no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Ela foi vista pela última vez na rua Cristiano Viana.

Natural de Florianópolis (SC), Dandara mora há alguns anos com amigos na capital paulista. Na manhã de segunda, ela teria saído avisando que iria fazer tranças nos cabelos, mas não retornou. Segundo os amigos, a cabeleireira que a atende informou que ela nunca apareceu.

Ao serem avisados, os familiares de Dandara iniciaram uma campanha nas redes sociais pedindo ajuda para localizá-la. Celebridades e outros modelos compartilharam o banner com a foto e as informações dela. Enquanto isso, os amigos e parentes saíram às ruas.