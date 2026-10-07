O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, indicou ao ministro Nunes Marques que a revisão criminal da condenação de Jair Bolsonaro (PL) deve ser analisada pelo Plenário da Corte, e não por uma das turmas.

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Nunes Marques é o relator do pedido apresentado pela defesa do ex-presidente. Nos últimos dias, ele indicou que pretende dar andamento ao caso após o segundo turno das eleições, no fim de outubro.