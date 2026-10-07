Integrantes do alto escalão do Centrão agora consideraram certa a vitória de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro, apurou o portal Metrópoles.

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Flávio teve 47,03% dos votos válidos no primeiro turno, contra 45,16% de Lula. Na terça-feira (6), a Federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, oficializou apoio ao candidato do PL.