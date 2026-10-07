Integrantes do alto escalão do Centrão agora consideraram certa a vitória de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro, apurou o portal Metrópoles.
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Flávio teve 47,03% dos votos válidos no primeiro turno, contra 45,16% de Lula. Na terça-feira (6), a Federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, oficializou apoio ao candidato do PL.
A decisão representa mudança em relação ao primeiro turno, quando as duas siglas adotaram neutralidade na disputa nacional. Segundo a senadora Tereza Cristina (PP-MS), houve fechamento de questão, com possibilidade de punição a integrantes que apoiarem Lula.
Além do União Progressista, Flávio recebeu o apoio de Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD). A campanha também busca o apoio de outras legendas do Centrão.
Com informações do Metrópoles.