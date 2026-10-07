09 de outubro de 2026
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CERTEZA

Alto escalão do centrão aposta em vitória de Flávio no 2º turno

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Flávio Bolsonaro/Instagram
Flávio teve 47,03% dos votos válidos no primeiro turno, contra 45,16% de Lula.
Flávio teve 47,03% dos votos válidos no primeiro turno, contra 45,16% de Lula.

Integrantes do alto escalão do Centrão agora consideraram certa a vitória de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro, apurou o portal Metrópoles.

Leia mais: Deputado defende volta da política armamentista no governo Flávio

Flávio teve 47,03% dos votos válidos no primeiro turno, contra 45,16% de Lula. Na terça-feira (6), a Federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, oficializou apoio ao candidato do PL.

A decisão representa mudança em relação ao primeiro turno, quando as duas siglas adotaram neutralidade na disputa nacional. Segundo a senadora Tereza Cristina (PP-MS), houve fechamento de questão, com possibilidade de punição a integrantes que apoiarem Lula.

Além do União Progressista, Flávio recebeu o apoio de Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD). A campanha também busca o apoio de outras legendas do Centrão.

Com informações do Metrópoles.

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