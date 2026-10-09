O prefeito de Campinas, Dário Saadi, e os secretários Carolina Baracat (Urbanismo) e Marcelo Coluccini (Desenvolvimento Urbano) visitaram as obras da futura unidade do Vera Cruz na Norte-Sul. A comitiva foi recebida por Fernando Machado, CEO do Grupo Hospital Care, e pelos diretores Fabio Fraga, João Paulo de Oliveira e Gabriel Redondano. Com mais de 6 mil m² e conclusão prevista para o primeiro semestre de 2027, o espaço contará com pronto-socorro adulto e infantil, Centro de Oncologia, um espaço dedicado a saúde da Mulher, centro de medicina diagnóstica, Endoscopia e Consultório de Especialidades.