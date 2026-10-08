O Ateliê Beauty levou um pouco da sua essência para Paris em uma experiência especial ao lado da SIX Wowness Club e da SIÉ.

Em meio a uma das semanas mais inspiradoras do mundo da moda, as marcas estiveram presentes trazendo aquilo em que mais acreditam: beleza, wellness, cuidado e experiências que despertam os sentidos.

O ritual de chá, o Golden Hour e momentos de conexão fizeram parte desse encontro, levando para Paris um pouco da experiência que o Ateliê Beauty constrói todos os dias no SPA.

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