A @sixwownessclub, reconhecida em Campinas como uma academia e wellness club espetacular, levou o bem-estar brasileiro a um dos principais palcos da moda mundial para abrir a Paris Fashion Week, em parceria com a @sie.wear. O encontro reuniu influenciadoras internacionais em uma manhã dedicada ao movimento, à saúde e à conexão.

A escolha de Paris foi estratégica: o conceito contemporâneo de luxo está cada vez mais ligado à forma como as pessoas escolhem viver, cuidar da saúde e investir o próprio tempo.

Trata-se de uma visão transformadora sobre o mercado wellness e do posicionamento global que a Six vem consolidando com maestria.

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