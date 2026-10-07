Separações fazem parte da vida de muitas famílias. O problema surge quando a dor dos adultos transborda e passa a ser descarregada sobre os filhos. Quando um dos responsáveis interfere na formação psicológica da criança para que ela se afaste ou passe a rejeitar o outro genitor, a lei brasileira chama essa conduta de alienação parental.

O QUE DIZ A LEI

A Lei nº 12.318, de 2010, define a alienação como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos pais, pelos avós ou por quem tenha o menor sob sua guarda ou vigilância. A lei vai além do conceito e lista condutas que podem caracterizar o problema. Entre elas estão: (i) desqualificar o pai ou a mãe diante do filho; (ii) dificultar o contato da criança com o outro genitor ou atrapalhar a convivência já regulamentada; (iii) esconder informações importantes, como dados escolares, médicos ou mudança de endereço; (iv) apresentar falsa denúncia contra o outro genitor ou contra seus familiares para impedir a convivência; (v) mudar de cidade sem justificativa, só para dificultar o convívio.

Quando a alienação é reconhecida, o juiz pode aplicar medidas graduais: declarar a ocorrência e advertir o responsável, ampliar a convivência do filho com o genitor afastado, estabelecer multa, determinar acompanhamento psicológico, alterar a guarda e fixar provisoriamente o domicílio da criança.