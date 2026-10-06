Noite histórica e brilhante para Kane. Só de entrar em campo contra a Tchéquia, em Wembley, Harry Kane já igualou um recorde histórico da Inglaterra: o camisa 9 chegou a 125 partidas pela seleção inglesa e é - ao lado do goleiro Peter Shilton - o jogador com mais jogos pela equipe. Além de igualar o recorde, Kane (como de costume) não passou em branco e anotou dois gols na vitória por 3 a 0.

As duas últimas rodadas da primeira fase acontecem apenas na próxima Data Fifa, em novembro, e definirão quem avança ao mata-mata, quem sobe, quem desce e quem vai disputar os playoffs de acesso.

A 4ª rodada da Liga das Nações chegou ao fim nesta terça-feira, e dez jogos agitaram a Europa entre as quatro divisões da competição. Teve recorde histórico de Harry Kane, Merino salvando a Espanha mais uma vez, vermelho decisivo e até um golaço aos 14 segundos de jogo.

Merino decisivo (mais uma vez). Depois de ser herói duas vezes no mata-mata da Copa do Mundo - contra Portugal e Bélgica - Mikel Merino apareceu novamente para salvar a Espanha. Após sair perdendo no início da partida, os atuais campeões do mundo contaram com o brilho do meio-campista, que entrou no intervalo e marcou duas vezes - a segunda já nos minutos finais - para garantir a vitória e a classificação dos espanhóis para o mata-mata da competição. De quebra, a Fúria chegou a 42 jogos sem perder e aumentou o recorde histórico entre seleções.

Perto da elite. Com a vitória por 3 a 0 sobre a Macedônia do Norte, a Suíça está muito perto de voltar à Liga A - os suíços seguem com 100% de aproveitamento e chegaram aos 12 pontos contra 7 da Eslovênia. Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase, a Suíça precisa de apenas um ponto para garantir a liderança do Grupo B1 e, consequentemente, a vaga na elite da Liga das Nações — nas divisões inferiores, os líderes de cada chave garantem o acesso direto.

Piscou... golaço! A vitória da Bielorrússia contra a Finlândia já chamou atenção pelo golaço que definiu o resultado por 1 a 0: o atacante Artem Shumanskiy aproveitou a sobra de uma bola dividida e acertou um lindo voleio para mandar a bola no ângulo. Só que o tento se destacou ainda mais por ter acontecido logo aos 14 segundos de jogo. Detalhe: o atacante da Bielorrússia mal comemorou.