A Justiça condenou o cantor Gusttavo Lima a indenizar em R$ 5 mil por danos morais Virginia Nogueira, retirada de um show de Réveillon em Fortaleza (CE) após fazer o “L” com a mão. Na ocasião, o cantor também a acusou de jogar água e garrafa plástica na direção dele.

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O caso aconteceu na virada de 2022 para 2023, depois de Gusttavo fazer comentários políticos favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo o processo, Virginia respondeu fazendo o gesto em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).