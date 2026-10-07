A Justiça condenou o cantor Gusttavo Lima a indenizar em R$ 5 mil por danos morais Virginia Nogueira, retirada de um show de Réveillon em Fortaleza (CE) após fazer o “L” com a mão. Na ocasião, o cantor também a acusou de jogar água e garrafa plástica na direção dele.
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O caso aconteceu na virada de 2022 para 2023, depois de Gusttavo fazer comentários políticos favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo o processo, Virginia respondeu fazendo o gesto em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Naquele momento, o cantor pediu pelo microfone que ela fosse retirada, afirmando que ela jogou água nele. “Pode tirar do evento. Você jogou água em mim, uma, duas, três vezes”, disse.
Virginia pediu R$ 500 mil por danos morais, alegando constrangimento, ataques virtuais e abalo psicológico. A defesa do cantor afirmou que ela foi retirada por segurança, após arremessos reiterados de garrafas em direção ao palco.
O Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) julgou o pedido parcialmente procedente e fixou a indenização em R$ 5 mil. O Marina Park Hotel, local do show, também foi condenado de forma solidária.
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