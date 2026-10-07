O deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP), aliado de Flávio Bolsonaro (PL), tem afirmado a integrantes do setor de armas que uma eventual vitória do senador no segundo turno abriria caminho para a retomada, já no início do mandato, de medidas da política armamentista adotadas durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

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As declarações foram feitas em diferentes ocasiões. Em julho, durante a Shot Fair Brasil, Bilynskyj afirmou ao clube de tiro G16 Unique que decretos editados pelo governo Lula (PT) para restringir o acesso a armas serão revogados caso Flávio chegue à presidência.